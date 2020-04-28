وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد على الهواء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك شكاوى عدة وردت إليه، جراء قيام البعض بإذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات صوت تسببت فى إزعاج البعض ولذلك قمنا بوضع ضوابط لذلك، الأمر الذى دفع أعداء مصر إلى استغلال الأمر من أجل تنفيذ أغراضهم.









وأضاف "جمعة"، أثناء اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأعداء الوطن، سوف يستغلون النية الصادقة والطيبة لدى المصريين لتحقيق أهدافها، وعلى الجميع التنبه لذلك، متابعا "قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يطبق بحزم على كل المخالفين".









وأكد وزير الأوقاف، أنه شاهد حمله عبر الفيسبوك، من قبل حسابات وهمية، تقول إنه سيتم فتح المساجد خلال أيام بعد اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة، مشددًا على أن ذلك لا صحة له مطلقًا.









وتابع "نحن نتمنى وكل إنسان مسلم يتمنى أن تفتح المساجد ولكن ذلك مرهون بزوال العلة التى تشكل خطرا على المصلين، والتعليق مستمر لحين زوال العلة حتى نحافظ على صحة المصريين"، محذرًا من الانسياق وراء الحملة "الفيسبوكية" مسعورة التى تروج للشائعات التى لا اساس لها من الصحة، موضحا "بعد أن يأتى لنا خطاب من وزارة الصحة أن التجمعات لا تشكل خطرًا".



