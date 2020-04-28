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محافظات

توزيع 250 كرتونة مواد غذائية لأهالي قرية نهطاي بسبب كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:28 م
قرية نهطاي
قرية نهطاي
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أحمد على

أعلنت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية  اليوم عن اعطاء التعليمات لمؤسسة التكافل بتحميل 250 كرتونة مواد غذائية، لأهالي قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي ، وذلك بعد فرض العزل الجزئي لمنطقتين بها للوقاية من أخطار "كورونا" .


وأضافت وكيل الوزارة في بيان لها أنه تم التنسيق مع جمعية رسالة الخيرية بزفتى بتجهيز 300 وجبة ساخنة لمدة عشرة ايام  .


كما أوضح أنه تم التنسيق مع مؤسسة سبيل للاعمال الخيرية على تسليم اللجنة المشكلة عدد 24كرتونة مواد غذائية ودجاج ولحوم .


وأشار إلي التنسيق لمساعدة كافة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا ومن ليس لهم دخل ثابت من القرية.

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