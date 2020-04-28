توزيع 250 كرتونة مواد غذائية لأهالي قرية نهطاي بسبب كورونا

أعلنت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية اليوم عن اعطاء التعليمات لمؤسسة التكافل بتحميل 250 كرتونة مواد غذائية، لأهالي قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي ، وذلك بعد فرض العزل الجزئي لمنطقتين بها للوقاية من أخطار "كورونا" .
وأضافت
وكيل الوزارة في بيان لها أنه تم التنسيق مع جمعية رسالة الخيرية بزفتى بتجهيز 300
وجبة ساخنة لمدة عشرة ايام .
كما أوضح أنه تم التنسيق مع مؤسسة سبيل للاعمال الخيرية
على تسليم اللجنة المشكلة عدد 24كرتونة مواد غذائية ودجاج ولحوم .
وأشار إلي التنسيق لمساعدة كافة المتضررين من تداعيات فيروس كورونا ومن ليس لهم دخل ثابت من القرية.