البابا تواضروس: لنا ثقة ويقين أمام الله أن يرفع المخاوف والمتاعب الكثيرة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح يشرح لنا طبيعة العالم، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن لا يستطيع أحد أن ينزع الفرح منك.





وأضاف البابا تواضروس عبر رسائل نشرها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "لا يستطيع أحد أن ينزع منك فرحك بمسيحك وبخلاص الصليب الذي قدمه المسيح لك على الصليب طول ما قلبك أمين أمام الله".





وأكد البابا تواضروس "لنا وعد من الله على لسان حبقوق النبي "قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه خرجت الحمى"، ونحن لنا ثقة ويقين أمام الله أنه يستطيع أن يرفع هذه المخاوف والمتاعب الكثيرة".



