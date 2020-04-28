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محافظات

ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:24 م
مسجد
مسجد
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محمود زيدان
أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الموافقة على 1505 طلبات لبث إذاعة قرآن الفجر والمغرب تقدم بها أئمة هذه المساجد بناءً على طلبات أهالي هذه المناطق ورغبتهم في ذلك.

وقال الفقي، إن هناك بعض الضوابط لتنفيذ ذلك أن منها أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولًا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقًا تامًا وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيًا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد.

وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزارة لا تمانع من بث وإذاعة القرآن، وأن الهدف من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على ذلك و تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة.
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
ننشر أسماء المساجد المصرح لها بإذاعة قرآن الفجر والمغرب في كفر الشيخ.. مستندات
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