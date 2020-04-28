بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها

تصدرت الفنانة آمال ماهر،تريند موقع جوجل بعد نشرها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، تتر مسلسل "ليه لأ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والأغنية تحمل اسم "اللي قادرة".





وبعيدًا عن نشاطها الفني وإنجازاتها الغنائية ، للنجمة آمال ماهر اسلوب خاص في كل ما يتعلق بإطلالاتها وفساتينها وعلاقتها بالمكياج وعالم الموضة ، فهي لا تنساق وراء الصيحات الغير تقليدية وتفضل الظهور دائمًا بإطلالات أنيقة وكلاسيكية كما انها لا ترتدي سوى الفساتين المحتشمة .





وتعتاد على اختيار الإكسسورات الفاخرة التي تناسب إطلالتها المميزة والساحرة، وتبهر متابعيها، واليكم أبرز 5 فساتين لها.....



تفضل آمال ماهر ترك شعرها منسدلًا ورغم تمتعها بطول القامة إلا أنها تحب الأحذية ذو الكعب العالي أما فيما يخص علاقتها بالمكياج ، فهي تميل إلى الألوان الترابية التي تبرز جمال ملامحها .



