AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

تصدرت الفنانة  آمال ماهر،تريند موقع جوجل بعد نشرها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، تتر مسلسل "ليه لأ"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والأغنية تحمل اسم "اللي قادرة".


وبعيدًا عن نشاطها الفني وإنجازاتها الغنائية ، للنجمة آمال ماهر اسلوب خاص في كل ما يتعلق بإطلالاتها وفساتينها وعلاقتها بالمكياج وعالم الموضة ، فهي لا تنساق وراء الصيحات الغير تقليدية وتفضل الظهور دائمًا بإطلالات أنيقة وكلاسيكية كما انها لا ترتدي سوى الفساتين المحتشمة .


وتعتاد على اختيار الإكسسورات الفاخرة التي تناسب إطلالتها المميزة والساحرة، وتبهر متابعيها، واليكم أبرز 5 فساتين لها..... 


تفضل آمال ماهر ترك شعرها منسدلًا ورغم تمتعها بطول القامة إلا أنها تحب الأحذية ذو الكعب العالي أما فيما يخص علاقتها بالمكياج ، فهي تميل إلى الألوان الترابية التي تبرز جمال ملامحها .


بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها
بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها
بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها
بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها
بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محتشمة وأنيقة.. أبرز إطلالات آمال ماهر في عيد ميلادها الـ35

في عيد ميلادها.. أبرز 5 فساتين جريئة لـ آمال ماهر

بعد تصدرها التريند .. شاهد أناقة فساتين أنغام فى الحفلات

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات أنغام

بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة تكشف إطلالات ريهام حجاج بعد تصدرها التريند

بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها

ترشيحاتنا

بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

ياسر جلال يعلق على انتقاد برامج المقالب التي يقدمها شقيقه

هل يجوز الأكل والشرب حتى نهاية أذان الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف: طرح كبائن تعقيم أمام المساجد قريبا.. تفاصيل

حذرت من موجة ثانية أشد فتكا ..10 رسائل هامة من الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا

أول تعليق من رامزجلال على حلقة السعودي حسن عسيري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها

هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور

بديلا للأدوية .. 3 طرق لعلاج الإسهال في المنزل