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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:03 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 29 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 29 أبريل تمر باختبار جديد يتعلق بصراع على مركز في العمل وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم. تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك.

نصيحة .. تذهب في أحلامك العاطفية بعيدًا وقد تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها.

حذار النزاعات الشخصية فقد تطرأ مع الحبيب قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه أو تلام لأنه لا يلائمك.

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شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

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