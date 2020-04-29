بوابات تعقيم للمصالح الحكومية.. صناعة النواب تطالب بالتزام المواطنين بتعليمات الحكومة

قال النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وعى الشعب المصري فى اتباع الخطوات الاحترازية لمواجهة فيروس الكورونا مهم جدا لانتهاء الأزمة بدون خسائر، مويدًا طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق متولي عضو مجلس النواب حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق.





وأوضح النائب في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن كافة المصالح الحكومية تقوم بتوزيع الكمامات لكل العاملين مجانا وان الكثير من المحافظات زودت مصالحها الحكومية بالبوابات الالكترونية للتعقيم الذاتي مجانا، موكدًا أن الالتزام الكامل للمواطنين بكافة الخطوات الاحترازية للوقاية من الفيروس يدفع الدولة للسيطرة على الفيروس ويقلل نسبة المصابين اليومية.





وأكمل "فتي حديثة:" الشعب المصري شعب مثقف يشهد العالم بوعية في مواجة تلك الفيروس والإخضاع للقانون المصري"، مشدًدا علي فرض الغرامات المالية التي تصل الي 50 جنيهاً بحد أدني لمن يخالف تلك الخطوات الاحترازية للوقاية والعقوبات التى وردت فى القانون.





وطالب النائب رجال الأعمال بالتبرع بكافة الكمامات المتوفرة لديهم للشعب المصري ومساندة الحكومة المصرية في عملها للحفاظ علي صحة المواطنين والتخفيف عليهم أعباء الأسعار.





والجدير بالذكر تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم.





وأشاد "متولي" بقرار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الملزم للمترددين على المحكمة بارتداء كمامة الوجه، مؤكدًا ضرورة تعميم القرار على جميع قطاعات الدولة العاملة والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.



