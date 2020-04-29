مفيش حاجة توقف الخير.. وجبات دليفري للصائمين بديلا عن موائد الرحمن في سوهاج

لجاْ المتطوعون من أبناء مدينة دار السلام جنوب سوهاج، إلي تقديم وجبات "دليفري" للصائمين بدلا من إقامة موائد الرحمن والتي تم إيقافها بسبب فيروس كورونا.



وبدأ الأهالي في إيقاف قائدي السيارات ومنح راكبيها وجبات خفيفة للإفطار، بهدف كسب ثواب إفطار الصائم والوجبة تتكون من التمر والمياه والعصائر وحلويات ولبن رايب.



قال السيد إبراهيم، من أهالي المنطقة، مع اقتراب أذان المغرب نوزع وجبات خفيفة قبل الإفطار على السيارات المارة بالطريق، خاصة أن الطريق يمر به كثير من السيارات والمواطنين من المحافظات والمراكز الاخرى.



وأضاف إبراهيم، بأنه فى السابق كنا نحرص على إفطارهم بموائد الرحمن ونظرًا لما نعانيه من أزمة فيروس كورونا اتفقنا وبعض من المواطنين على أن نقوم بتوزيع وجبات فى الطريق على مستقلي السيارات، والمواطنين الذين يسيرون في الشوارع، مؤكد ً ا أن ثواب إفطار الصائم عظيم جدا لذلك نحرص كل عام علي هذه العادة الحسنة.



وقال على محمود، مدرس، إن الوجبة خفيفة تمر وعصير وعلبة مياه وهى وجبات نقوم بتوزعها مع مجموعة من المتطوعين على طريق دارالسلام الرئيسي.

و أشار محمود، إلى أن ما يفعلونه شىء واجب عليهم فى ذلك فهي تدل على التراحم والمودة بين الناس، كما أنها وجبة خفيفة قبل أذان المغرب للمتنقلين من المركز إلى أماكن أخرى يروى به عطشه قبل أن يصل إلي بيته.





اقرأ أيضًا:









