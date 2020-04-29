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المعهد المصرفي يضع ضوابط لتقييد التعامل مع عملاء البنوك.. والتوسع في تجنب المخاطر يؤثر على الشمول المالي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:25 ص
المعهد المصرفي
المعهد المصرفي
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محمد يحيي

  • المعهد المصرفي:
  • البنوك مهتمة بقوة بتجنب المخاطر
  • بعض المؤسسات قيدت حسابات العملاء للاشتباه في عمليات غسل الأموال


أكد المعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، أن ظاهرة تجنب المخاطر قد يكون لها تأثير كبير علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي مما قد يتعارض مع أهداف الشمول المالي.

أرجع تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان " تجنب المخاطر" لجوء المؤسسات المالية لتجنب المخاطر، نظرا ل التكلفة الإجمالية المتزايدة للامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بشكل خاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

أشار التقرير  إلي أن الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية تبدي اهتماما كبيرا بتجنب المخاطر، إذ تحاول تلك المؤسسات في كثير من الأحيان إيجاد طرق للحد من نتشار هذه الظاهرة.

أوضح التقرير أنه بالرغم من اتخاذ اجراءات فعالة ضد غسل الأموال و تمويل الإرهاب وخصوصا القوانين المتعلقة بهما لضمان نظام مالي دولي أكثر شفافية واستقرارا .

شدد علي أنه من المهم تكير إدارات البنوك بتجنب غلق حسابات العملاء وقطاع العلاقات معهم بشكل مستمر ومبالغ فيه، إذ أن تلك الممارسات ليس وحدها ستساعد علي تجبب المخاطر.

 

وقال المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، إن عدد من المؤسسات المالية قلصت أو انهت التعاملات مع فئات واسعة من العملاء بدون تمييز بين نسب المخاطر المنطوية علي كل معاملة، مشيرا إلي أن تلك المؤسسة أغلقت أو قيدت الحسابات لبعض العملاء المنظور إليهم بأنهم يشكلون خطورة عالية جراء تورطهم في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأكد أن الدراسات تشير لظاهرة تجنب المخاطر علي اعتبارا انهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع شريحة من العملاء خصوصا التي تتعامل مع البنوك المراسلة بدلا من تطبيق اجراءات العناية الواجبة لتجنب المخاطر المحتملة.

أشار التقرير إلي أن تلك الممارسات ساعدت في انسحاب عدد من البنوك من التعامل مع فئة كاملة من العملاء أو نشاط محددة أو دولة أو إقليم معين.

أضاف المعهد المصرفي أن البنوك لتماشي مع ظاهرة تجنب المخاطر، قامت بإغلاق حسابات قطاعات محددة مثل شركات تحويل الأموال والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر والعاملة بقطاع التكنولوجيا المالية والسفارات الأجنبية.

أوضح التقرير أن القيام بتقنين اوضاع البنوك المراسلة، نظرا للدور الذي تلعبه تلك القطاعات في دعم اقتصاديات البلدان النامية.

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