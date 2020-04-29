حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء إنه في مذهب جمهور العلماء الحقن الشرجية مفسدة للصوم إذا استُعمِلَتْ مع العَمْد والاختيار؛ لأن فيها إيصالا للمائع المحقون بها إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟»، أن هناك قولًا للمالكية أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجهٌ عند الشافعية، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة يُستحب قضاء الصوم باستعمالها.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟»، أن هناك قولًا للمالكية أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجهٌ عند الشافعية، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة يُستحب قضاء الصوم باستعمالها.
وأفادت بناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتلي بالحقنة الشرجية ونحوها في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم
قال الشيخ مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المضمضة والاستنشاق سُنة من سنن الوضوء وتكون 3 مرات.
وتابع أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟" أنها لا بأس بها وهى سنة يتبعها الناس فى الوضوء.
وتابع أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟" أنها لا بأس بها وهى سنة يتبعها الناس فى الوضوء.
حكم صيام من ابتلع بقايا الطعام بالفم