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وزير الأوقاف: أنفقنا 6 مليارات جنيه على عمارة المساجد خلال 6 سنوات

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:56 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة أنفقت 6 مليارات جنيه على إصلاح وترميم المساجد خلال السنوات الستة الماضية، بالإضافة إلى فتح 2500 مكتب تحفيظ قرآن، و69 مركزا لإعداد محفظى القرآن الكريم، وتابع:" بلد ينفق 6 مليارات جنيه على إعمار مساجد الله سبحانه وتعالى يقال عنه ذلك".

وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أحد أن ينال من مصر، لافتًا إلى أن هناك مزايدة على موقف مصر من المساجد، على خلاف الحقيقة تمامًا، موضحًا أنه لم يمنع أى قارئ قرآن فى أى مسجد، ولكن وضعنا ضوابط لذلك، وتابع:"مفيش حاجة بلا ضوابط ، عدم وجود ضوابط يؤدى إلى فوضى".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه يلتزم بالضوابط الصحية من أجل الحفاظ على حياة المصلين، وتابع:"عندما يأتى رد وزارة الصحة بأنه لا يوجد ضرر من التجمعات سوف نفتح الأبواب".

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