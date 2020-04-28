أخبار الفن.. سر صورة الشهيد المنسي وأمير كرارة.. ياسر جلال يعلق على انتقاد مقالب رامز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









تعرف على سر الصورة التى جمعت الشهيد المنسي بـ أمير كرارة

حرص مصمم الجرافيك محمد جابر على تقديم صورة للجمهور تجمع بين البطل الشهيد أحمد منسى الحقيقية مع شخصيته بمسلسل "الاختيار"، التى يؤديها النجم أمير كرارة.





ياسر جلال يعلق على انتقاد برامج المقالب التي يقدمها شقيقه

علق الفنان ياسر جلال على برامج المقالب التى يقدمها شقيقه رامز والانتقادات التي توجه له.









هل يقدم محمد رمضان في "البرنس" قصة سيدنا يوسف عليه السلام؟

تحدث الناقد الفني مجدي الطيب، عن شخصية الفنان محمد رمضان فى مسلسل " البرنس" الذي ينافس فى موسم رمضان الحالي.





البرنس.. محمد رمضان لـ نور اللبنانية: أحلى ضحكة في مصر

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس" حيث تبدأ "علا" نور اللبنانية بالبحث عن وظيفة لتعمل بها لكي تستطيع الانفاق على نفسها ووالدتها.





محمد كريم يعلن أسباب تواجده في أمريكا وعدم حضور شهر رمضان.. فيديو

قال النجم محمد كريم خلال فيديو نشره عبر صفحته بموقع فيس بوك أنه متواجد حاليا في أمريكا.