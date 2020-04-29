لرفع مناعته .. تعرفى على كيفية الصيام الآمن لطفلك.. فيديو

وقدمت خبيرة التغذية الصحية، هبة الأنور، مجموعة من النصائح للتغذية الصحيحة للطفل فى رمضان.

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى تغذية صحيحة خلال شهر رمضان، وقدمت خبيرة التغذية الصحية، هبة الأنور، مجموعة من النصائح للتغذية الصحيحة للطفل فى رمضان.

وقالت "الأنور"، في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه من الضروري خلال الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور أن يشرب المراهق الكثير من الماء وتناول العصائر الطبيعية وتجنب تناول مشروبات الكافيين لأنها تسبب الأرق والتعب خلال النهار.





أما عن وجبة السحور، فأشارت إلى أنه من المهم أن تحتوي على أجبان قليلة الدسم أو بيضة مسلوقة مع الخبز.



