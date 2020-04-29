لرفع مناعته .. تعرفى على كيفية الصيام الآمن لطفلك.. فيديو

تخشى الكثير من الأمهات من صيام أطفالهن فى زمن الكورونا وتتساءل كيف أرفع مناعة طفلى وتمد أجسامهم بالكميات الضرورية من السوائل والعناصر الغذائية الضرورية.
يحتاج الأطفال والمراهقون إلى تغذية صحيحة خلال شهر رمضان، وقدمت خبيرة التغذية الصحية، هبة الأنور، مجموعة من النصائح للتغذية الصحيحة للطفل فى رمضان.
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وقالت "الأنور"، في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه من الضروري خلال الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور أن يشرب المراهق الكثير من الماء وتناول العصائر الطبيعية وتجنب تناول مشروبات الكافيين لأنها تسبب الأرق والتعب خلال النهار.
أما عن وجبة السحور، فأشارت إلى أنه من المهم أن تحتوي على أجبان قليلة الدسم أو بيضة مسلوقة مع الخبز.
أضافت يجب الحرص على حث المراهقين والأطفال على ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة قبل المغرب أو بعد ساعة من الإفطار.
فى الرابط التالى إليك كيفية الصيام الآمن لطفلك لرفع مناعته