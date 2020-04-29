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تعليم

آداب حلوان تتابع التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

مع استمرار تعليق الدراسة في الجامعات،  في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

تتابع جامعة حلوان تنفيذ  خطة التعليم عن بعد حيث انه يتم  نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات. 

أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان عن قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالكلية التى يتم إذاعة أغلب محاضرات الاساتذة عليها 

ويمكنك الدخول على قناة الكلية الرسمية عبر الضغط على :

ونشرت إدارة جامعة حلوان منصة الجامعة للتعليم الإلكترونى بعد إعلان تفعيلها بشكل رسمى  عبر هذا الرابط:

جدير بالذكر ان مجلس جامعة حلوان فى حالة انعقاد مستمرة حتى يوم 7 مايو للبحث فى اليات تقيم طلاب النقل بالجامعة و امكانية تطبيق .الامتحانات الالكترونية و المشاريع البحثية

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