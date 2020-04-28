AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى الضغط .. عادات تدمر الصحة في رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:07 م
لمرضى الضغط .. عادات
لمرضى الضغط .. عادات تدمر الصحة في رمضان
Advertisements
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، ان بعض الصائمين يتبعون عادات خاطئة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم حتي اذا التزموا بنظام غذائي صحي خالي من الاطعمة التي تسبب ارتفاع الضغط مثل الكوليسترول والصوديوم. 

واضاف "سعيد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان المقصود بارتفاع الضغط هو زيادة ضغط الدم على الشرايين حيث انه يعرض الانسان لخدوث مضاعفات خطيرة اذا استمر الامر طويلا او زاد عن الحد.

واضاف "سعيد" ان من اخطر العادات التي يقع فيها كثيرين خلال شهر رمضان وتتسبب في عدم انتظام الضغط هي اضطراب النوم وعدم الحصول على قسط كاف من النوم الهادئ ليلا بل البعض ينام طول النهار ويقضي الليل كاملا دون نوم. 

واشار " سعيد" الي ان من اخطر العادات التي تسبب ارتفاع الضغط هي الانفعال الزائد او الغضب الشديد لانه من العادات الخاطئة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم

واضاف "سعيد" الي ان قلة النشاط البدني وعدم الحركة من اكثر الاشياء التي تتسبب في تراكم الكوليسترول وارتفاع الضغط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. أضرار خطيرة تسببها زيادة الوزن على الصحة

ليست في القلب فقط.. أنواع الإصابة بتصلب الشرايين

أضرار الفياجرا مع دواء الضغط .. احذر منها

السكتات الدماغية.. أمراض القلب سبب رئيسي للإصابة بها.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها لتحمي نفسك.. وطرق لتحسين تدفق الدم للدماغ

قبل العلاج.. اعرف أنواع الضغط المرتفع

ترشيحاتنا

بعد ظهورها فى حلقة رامز .. أروى فى مرمى نيران النقد بسبب البنطلون.. شاهد

اعتذار وسباب .. رامز جلال يُصفع من ضحيته.. ويجبر ضيفه على إقرار بطولة مسلسله الجديد

باب الرزق لا أحد يستطيع منعه.. رسالة غامضة من باهر المحمدي

الجمهور لـ آيتن عامر: كفاية تهزيء .. شاهد أبرز 10 إطلالات لها

بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.. الحبس والغرامة عقوبة مخالفي القرار

كيف تزوجت السيدة هاجر سيدنا إسماعيل؟.. علي جمعة يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد "اللي قادرة" آمال ماهر تتصدر تريند جوجل.. إليكم أبرز 5 فساتين لها

هيونداي النترا N Line 2021 الرياضية للمرة الأولى .. فيديو وصور

بديلا للأدوية .. 3 طرق لعلاج الإسهال في المنزل