لمرضى الضغط .. عادات تدمر الصحة في رمضان

قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، ان بعض الصائمين يتبعون عادات خاطئة تتسبب في ارتفاع ضغط الدم حتي اذا التزموا بنظام غذائي صحي خالي من الاطعمة التي تسبب ارتفاع الضغط مثل الكوليسترول والصوديوم.





واضاف "سعيد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان المقصود بارتفاع الضغط هو زيادة ضغط الدم على الشرايين حيث انه يعرض الانسان لخدوث مضاعفات خطيرة اذا استمر الامر طويلا او زاد عن الحد.





واضاف "سعيد" ان من اخطر العادات التي يقع فيها كثيرين خلال شهر رمضان وتتسبب في عدم انتظام الضغط هي اضطراب النوم وعدم الحصول على قسط كاف من النوم الهادئ ليلا بل البعض ينام طول النهار ويقضي الليل كاملا دون نوم.





واشار " سعيد" الي ان من اخطر العادات التي تسبب ارتفاع الضغط هي الانفعال الزائد او الغضب الشديد لانه من العادات الخاطئة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم



