أخبار الرياضة.. رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. وهاني أبو ريدة يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









أكدت تقارير صحفية ، اليوم الثلاثاء، أن المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية هذا الموسم.













أصدرت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا متعلقًا بعودة النشاط الرياضي في دوري كرة القدم، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.













كشف مصدر مقرب من اللاعب المغربي كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير عن مفاجأة قوية تخص اللاعب بشأن الدوري المصري.













أعلن المهندس هاني أبو ريدة، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي، اليوم الثلاثاء، عن ترشحه رسميًا لانتخابات اتحاد الكرة المصري، على مقعد الرئيس.













طالب ميشيل دوهوج، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، جميع الاتحادات المحلية بإلغاء دورياتها هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.





















منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها ، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم.







