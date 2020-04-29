AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تحركات برلمانية لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية.. نواب: الحكومة خفضت أسعار المستلزمات الطبية ووفرتها.. ومطالب بفرض غرامات تصل لـ 100 جنيه للمخالفين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:29 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
القسم السياسي
تحرك برلماني لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات بالمصالح الحكومية
100 جنيه غرامة .. صحة النواب تحذر المواطنين من عدم ارتداء الكمامات
بوابات تعقيم للمصالح الحكومية.. صناعة النواب تطالب بالتزام المواطنين بتعليمات الحكومة

منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وأعضاء مجلس النواب يسعون لإيجاد حلول من الممكن ان تكون لها بصمة قوية فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الحكومة فى السيطرة عليه بعد أن قامت وزارة الصحة بتقديم حزمة من التوجيهات والتعليمات للمواطنين ألتى أبرزها غسل الايدى بالصابون والتباعد الاجتماعي إضافة الى ارتداء الكمامات ولذلك قام عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم طلبات إحاطة ومقترحات للسيطرة على الفيروس.

ومن أبرز هذه الطلبات تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مثل الشهر العقاري والمحاكم. 

وأشاد "متولي" بقرار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الملزم للمترددين على المحكمة بارتداء كمامة الوجه، مؤكدًا ضرورة تعميم القرار على جميع قطاعات الدولة العاملة والمؤسسات المختلفة، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية. 

وقال إن فائدة الكمامة لا تقتصر على المصابين بل تمتد كذلك إلى الشخص السليم، لأنها تحميه بشكل كبير إذا اضطر لمخالطة مرضى أو عند عدم قدرته لظرف ما على اتباع سياسة "التباعد الاجتماعي" لمسافة مترين على الأقل، مطالبا بإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات، خاصة أن بعض الدول تفرض غرامات مالية على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات.

من جانبه، أيد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق المتولي حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مشيرا إلى الموافقة علي تعديل قانون الأمراض المعدية من اللجنة التشريعية وأنه بمرحلة التعديل لإطلاقه خلال أيام وتطبيقه على المواطنين.


وأوضح " النائب " في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن جميع المصالح الحكومية ستزود ببوابات الكترونية للتعقيم وأن الحكومات دعمت تلك المصالح بالادوات الطبية الازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للموظفين للوقاية من فيروس كورونا، موكدًا أن القانون سيلزم جميع المواطنين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات العامة.

وأضاف "المشد"  أن الحكومة مازالت توفر الأدوات الطبية بأسعار مخفضة لمراعاة المواطنين ضعف الدخل داخل منافذ البيع التابعة للجيش، مشددا على أن من يخالف تلك القوانين سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.

وطالب "النائب " المواطنين الالتزام بالخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ علي صحتهم وتجنب دفع الغرامة المالية، والحكومات بتشديد العقوبات علي من يخالف القانون.

وفى السياق ذاته، قال النائب فوزي فتي امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وعى الشعب المصري فى أتباع الخطوات الاحترازية لمواجة فيروس الكورونا مهم جدا لانتهاء الأزمة بدون خسائر، مويدًا طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق متولي عضو مجلس النواب حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق.

واوضح النائب في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن كافة المصالح الحكومية تقوم بتوزيع الكمامات لكل العاملين مجانا وان الكثير من المحافظات زودت مصالحها الحكومية بالبوابات الالكترونية للتعقيم الذاتي مجانا، موكدًا أن الالتزام الكامل للمواطنين بكافة الخطوات الاحترازية للوقاية من الفيروس يدفع الدولة للسيطرة على الفيروس ويقلل نسبة المصابين اليومية.

وأكمل "فتي حدثيه:" الشعب المصري شعب مثقف يشهد العالم بوعية في مواجة تلك الفيروس والاخضاع للقانون المصري"، مشدًدا علي فرض الغرامات المالية التي تصل الي 50 جنية بحد ادني لمن يخالف تلك الخطوات الاحترازية للوقاية والعقوبات التى وردت فى القانون.

وطالب النائب رجال الاعمال بالتبرع بكافة الكمامات المتوفرة لديهم للشعب المصري ومساندة الحكومة المصرية في عملها للحفاظ علي صحة المواطنين والتخفيف عليهم اعباء الاسعار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرامة 100 جنيه لمن ينزعها.. مقترح برلماني بفرض ارتداء الكمامات إجباريا لمدة عام

الكمامة ضروري.. مقترح برلماني بتوقيع غرامة 100 جنيه لمخالفي ارتدائها في المترو والمواصلات

بعد جولة السيسي المفاجئة.. هل تتجه الحكومة لفرض الكمامة إجباريا على المواطنين؟

سجن وغرامة 100 جنيه.. صحة النواب تحذر من عدم ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات

مقترحات برلمانية لتعديل قانون الاحتياطات الصحية.. برلمانيون: عقوبات تصل للسجن لمعطل دفن الميت وغرامات لغير مرتدى الكمامات خارج أماكن السكن

بعد توقفها بسبب كورونا.. مصالح حكومية تعود للعمل الجزئي اليوم.. نواب: تخفيف حظر التجول خلال شهر مايو.. ولابد من اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية: احسموا قرار عودة الدوري فخسائر الأندية يومية.. فيديو

أمر غير معتاد.. اختفاء رانيا يوسف فى ظروف غامضة

علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار في رامز مجنون رسمي

الغندور يحسم الجدل حول رحيل عبدالله جمعة عن الزمالك ويطالب بـ إلغاء الدوري المصري

بعد نجاحة على القرود.. أكبر شركة أمصال في العالم: سننتج 60 مليون جرعة من لقاح كورونا

بعد حلقة الاختيار.. فنانون يدعمون محمد إمام.. ومتابعون: حلقة بمليون مسلسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص تجميل في الدنيا.. 5 فوائد لوضع قشر البطاطس على البشرة

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور

فائدة مذهلة لوضع ورق الجرائد في حذائك