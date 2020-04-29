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تعليم

عميد زراعة عين شمس يكشف موعد انتهاء الدراسة عبر منصات التعليم الإلكتروني

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:13 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الدراسة سوف تتوقف عبر منصات التعلم الإلكتروني بكلية الزراعة  يوم الخميس ٣٠ أبريل منوها أنه لا يتم احتساب  درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm.

وأضاف جلال خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أنه  تم تحديد مصير طلاب الدراسات العليا وسوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية وهي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة .

وقال عميد كلية الزراعة : بالنسبة لطلاب النقل بالكلية تم الاكتفاء بالمقال البحثي وسوف يعلن كل التفاصيل قبل ٧ مايو الشهر المقبل وتم تنفيذ جميع القرارات  الصادرة من المجلس الأعلي للجامعات.

وبالنسبة للجزء العملي لطلاب النقل سوف يؤجل لحين انتهاء مدة الحظر لطلاب فرق النقل في المعامل الخاصة بالكلية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
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