السيطرة على حريق محدود بجامعة الملك سلمان تحت الإنشاء فرع الطور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب في فرع جامعة الملك سلمان تحت الانشاء فرع طور سيناء حيث شب الحريق في المدرج الخشبي دون حدوث خسائر بشرية.





كان اللواء محمد خريصة , مدير أمن جنوب سيناء , قد تلقي اخطارا يفيد نشوب حريق محدود في جامعة الملك سلمان تحت الانشاء فرع الطور.





وعلي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي استطاعت السيطرة علي الخريف في غضون دقائق.





وتبين أن الحريق نشب في المدرج الخشبي ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي مع ارتفاع درجة الحرارة هما أحد أسباب الحريق دون حدوث خسائر بشرية.



