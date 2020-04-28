الديهي: اجتماع الرئيس السيسي بمديرى مستشفيات العزل لمسة إنسانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اجتمع اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، ووجه كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها.

وقدم "الديهي" ، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" ، المذاع عبر فضائية "TeN" ، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الرئيس لمسة إنسانية من ناحية ولمسة قيادية من ناحية أخرى، وتحث على دعم الفرق الطبية على مستوى الجمهورية، وذلك أنه دور الإعلام أن يوجه الناس أن فيروس كورونا هي إنفلونزا حادة مميتة، ومن يتماثل للشفاء لا داعي للخوف والقلق منه.





ونوه إلى أن الرئيس السيسي، حذر من التنابذ الاجتماعي لمرضي فيروس كورونا، معتبرًا أن هذا نقص في الثقافة والاستواء المجتمعي.