هبة مجدي تكشف عن مصدر الاستايل الخاص بها في مسلسل فرصة تانية

نشرت الفنانة هبة مجدى مجموعة صورا جديدة لها من كواليس مسلسل فرصة تانية، موضحة مصدر الاستايل الخاص بها لدور مريم الذى تجسده في المسلسل.





وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وكتبت معلقة على الصور:" في ناس كتير بتسألني على فساتين شخصية مريم الفساتين معظمها قماش واتفصل مخصوص للدور يارب تكون عجبتكم وشكرا للناس اللى تعبت معايا في تنفيذها .





يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي‬.





‫ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.