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اقتصاد

بورصة وول ستريت تهبط مع تحول المستثمرين من النمو إلى أسهم القيمة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:01 ص
بورصة أمريكية
بورصة أمريكية
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رويترز

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت يوم الثلاثاء مع نزوع المستثمرين إلى بيع أسهم النمو التي تقود السوق.


فالبرغم من أن تحولا إلى الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية قد يشير إلى آمال بتعاف اقتصادي مع بدء ولايات أمريكية تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 31.89 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 24101.89 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد اند بوزر500 الأوسع نطاقا 15.09 نقطة، أو 0.52 بالمئة، ليغلق عند 2863.39 نقطة.

 

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 122.43 نقطة، أو 1.4 بالمئة، إلى 8607.73 نقطة.

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