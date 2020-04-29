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تامر أمين يعلن عن مسابقة بـ 10 آلاف جنيه على الهواء بخصوص أردوغان..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:15 ص
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك موقفا غير محترم تابعه فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بعمل جريمة جديدة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن اردوغان تخلص من اللاجئين عن طريق تهجيرهم بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا.


وأشار إلى أن جميع الدول تحارب الهجرة غير الشرعية ولكن الرئيس التركى يقوم بتنفيذ هجرة غير شرعية.


وأوضح  أن هناك سفينة تم ضبطها تقوم بعملية تهجير لبعض اللاجين من تركيا لـ إيطاليا.


ووجه تامر أمين سؤالا لـ المشاهدين قائلا:" هل هناك جريمة دولية لم يرتكبها أردوغان حتى الآن" وأكد تامر أمين أنه سيقوم بعمل مسابقة بـ 10000 جنيه، ولكن على سبيل الهزار معلقًا " أنا معايا 10000 جنيه".


ولفت  إلى أن أردوغان كل يوم يرتكب جريمة جديدة وخلال الفترة المقبلة سيقوم بعمل جريمة جديدة.

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