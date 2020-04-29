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عشان ينكد على الإخوان .. أحمد موسى يخصص جزءا من حلقته يوميا للحديث عن مسلسل الأختيار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:34 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مسلسل الاختيار لكل الشهداء، متابعا، «لدينا بطولات مثل أحمد المنسي مليون مرة وأسرة المنسي تمثل كل أسر الشهداء»؛ مرددا: «فخورين بكل الشهداء وتضحياتهم ومسلسل الاختيار يمثلهم جميعا ».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه خصص فقرة يوميا للحديث عن مسلسل الاختيار وكل شهداء مصر، مردفا، الاختيار ليس مجرد مسلسل من 30 حلقة ولكنه تاريخ والكل مشارك فيه.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الجاسوس محمد مرسى وجماعته هم من استهدفوا شهدائنا وحتى الآن لأنهم خونة يكرهون المصريين.

واستكمل موسى، عناصر جماعة الإخوان الإرهابية هم من اغتالوا النائب العام السابق هشام بركات، موضحا  كل عصابة الإخوان كانوا يريدون السلطة، متسائلا «في مافيا وعصابة تحكم دولة من 100 مليون مواطن؟». 

وواصل موسى «دوري في الحياة أنكد على الإخوان وكل من يتشدد لهم ويدافع عنهم طالما أنا عايش وهذكرهم بأفعالهم يوميا كي لا يستطيعون تناول السحور ولا الإفطار».


وكان موسى أعلن إن عدد العاطلين في تركيا ارتفع من 4 ملايين إلى 7 ملايين عاطل مؤكدا أن الوضع الاقتصادي التركي يتدهور وفي أسوأ حالاته منذ العام 2003؛ موضحا أن الصادرات التركية انخفضت من 180 مليار دولار إلى أقل من 50 مليار دولار ، إلى جانب فقدان من 30 إلى 35 مليون سائح.

وأوضح موسى أن العملة التركية باتت لا قيمة لها حيث إن الدولار الأمريكي أصبح يعادل 7 ليرات تركية، مضيفا أن الليرة التركية تنهار ، مردفا، «الليرة تتمطوح وزي ورق الكوتشينة».

وأردف موسى أن الديون التركية بلغت 446 مليار دولار وفقا لما أعلنه وزير الخزانة التركي وجميعها ديون قصيرة الأجل ولا بد من تسديد 120 مليار دولار خلال عام، مشيرا إلى أن الديون التركية 4 اضعاف الديون المصرية .

وأكد موسى أن الاحتياطي التركي انخفض منذ الربع الأول من العام الحالي من 80 مليار دولار إلى 25.6 مليار دولار حاليا.
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