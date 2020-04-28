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حوادث

أخبار الحوادث.. النقض تؤجل جلساتها إداريا.. وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسوان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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محمد زهير
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المتعلقة بالحوادث نستعرضها من خلال التقرير التالي :
 


قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة  ورئيس مجلس القضاء الاعلي تأجيل جلسات محكمة النقض حتي 14 مايو المقبل .



لقى طفل مصرعه أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية أعلى سطح منزله بالدقهلية.



قررت نيابة أمن الدولة  حبس المتهمة "خ.س" 15 يوما على ذمة القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لاتهامها بنشر أخبار وبيانات كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة.



أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا رقم 145 لسنة 2020، باستمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.



تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة فى الجسم نتيجة تعرضهم لحادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة ربع نقل بطريق القاهرة/ أسوان بالقرب من كمين بلانة شمال المدينة. 
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