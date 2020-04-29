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رياضة

بن عاشور: لاعبو الدوري الفرنسي في موقف صعب ومحمد صلاح يستحق العالمية..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:24 ص
حسام الحارتي

قال سليم بن عاشور لاعب باريس سان جيرمان السابق ، إن لاعبي الدوري الفرنسي في موقف صعب للغاية عقب إلغاء الدوري الفرنسي.


وأضاف سليم بن عاشور في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن إلغاء الدوري الفرنسي جاء بسبب انتشار فيروس كورونا المتسجد.

 

وأكد  أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي  تمكن من الوصول إلي العالمية في أربع سنوات فقط .
وتابع:" محمد صلاح استطاع أن يحافظ على مكانته واحترامه للجميع بعد وصوله للعالمية ".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء كافة الأحداث الرياضية في البلاد، حتى شهر سبتمبر القادم.

وجاء قرار رئيس الوزراء الفرنسي اليوم، متضمنًا جميع الأحداث التي تقام خلف الأبواب المغلقة، ما يعني إلغاء الموسم الحالي وعدم إمكانية تكملته .

وأشارت صحيفة الليكيب الفرنسية أن الإتحاد الفرنسي لكرة القدم لن يحدد بطلًا للمسابقة هذا الموسم، مع إلغاء الهبوط والصعود للدوري أيضًا.

يذكر أن الدوري الفرنسي قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"

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