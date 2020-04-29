بن عاشور: لاعبو الدوري الفرنسي في موقف صعب ومحمد صلاح يستحق العالمية..فيديو

قال سليم بن عاشور لاعب باريس سان جيرمان السابق ، إن لاعبي الدوري الفرنسي في موقف صعب للغاية عقب إلغاء الدوري الفرنسي.





وأضاف سليم بن عاشور في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن إلغاء الدوري الفرنسي جاء بسبب انتشار فيروس كورونا المتسجد.

وأكد أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي تمكن من الوصول إلي العالمية في أربع سنوات فقط .

وتابع:" محمد صلاح استطاع أن يحافظ على مكانته واحترامه للجميع بعد وصوله للعالمية ".



