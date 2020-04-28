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أخبار العالم

السعودية: إيقاف أحكام الإعدام يشمل جرائم الإرهاب

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية بيانا أوضحت فيه حيثيات الأمر الملكي بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أكدت الهيئة أن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيرًا على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل الإعدام في الجرائم الإرهابية.

وقالت إنه ووفقا للأمر الصادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين سن 15 و18 عاما، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وأضافت أن  الأمر الملكي نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز عشر سنوات، وتؤكد الهيئة أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي.

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