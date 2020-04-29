كامل الوزير: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من السعودية بعد انتهاء الحجر الصحي إلى منازلهم.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لإجلاء كل العالقين، مضيفا أن تم تيسير رحلة بحرية اليوم لميناء ضبا في المملكة العربية السعودية وتم نقل 150 مواطنا مصريا عالقا.





وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء االثلاثاء، أن تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة القاهرة، لافتا إلى أنه تم تعقيم كل العائدين.





وأشار إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل العائدين من السعودية بعد انتهاء الحجر الصحي إلى منازلهم.





أعلنت وزارة النقل في بيان لها، أنه تم تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطن مصرى من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة، أن العبارة تحركت من ميناء ضبا الساعة 17.30مساء اليوم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة





وأشار البيان إلى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تابع كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الاحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية.





وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل عقدت هيئة موانئ البحر الاحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية،.





وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كاف لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة "الحجر الصحى".