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محافظات

بعد تحويل الباجور لمستشفى عزل.. شباب يدشنون مبادرة لدعم الجيش الأبيض بالأغاني الوطنية بالمنوفية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
دشن عدد من شباب قرية زاوية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية،  مسيرة لدعم الجيش الأبيض بمستشفى الباجور بعد تحويلها إلى مستشفى عزل. 

حيث دشن الشباب مسيره بالسيارات وأعلام مصر ولافتات "شكرًا الجيش الأبيض"، حيث تم تشغيل عدد من الأغاني الوطنية أمام المستشفى. 

وقدم الشباب التحية لأبطال الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين بالمستشفى  مع أول أيام العمل كمستشفى عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا.

يذكر أنه تم تجهيز مستشفى الباجور كمستشفي عزل بالمحافظة لاستقبال مصابي فيروس كورونا وعلاجهم بالمستشفى. 

واستقبل المستشفى في أول يوم عمل 20 حالة منها 5 حالات من الزقازيق و12 حالة من الفيوم وحالتان من صدر إمبابة وحالة من حلوان. . 
بعد تحويل الباجور لمستشفى عزل.. شباب يدشنون مبادرة لدعم الجيش الأبيض بالأغاني الوطنية بالمنوفية
بعد تحويل الباجور لمستشفى عزل.. شباب يدشنون مبادرة لدعم الجيش الأبيض بالأغاني الوطنية بالمنوفية
بعد تحويل الباجور لمستشفى عزل.. شباب يدشنون مبادرة لدعم الجيش الأبيض بالأغاني الوطنية بالمنوفية
بعد تحويل الباجور لمستشفى عزل.. شباب يدشنون مبادرة لدعم الجيش الأبيض بالأغاني الوطنية بالمنوفية
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