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مفتي الجمهورية: استعنا بـ شيوخ الطب وأكدوا أن الصيام يساعد في تقوية مناعة الجسم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:23 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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هاني حسين
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن فريضة الصيام ثابتة على كل إنسان مسلم صحيح ليس عنده مانع من الصيام.

وأضاف شوقي علام في حواره  في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن  دار الإفتاء المصرية اجتمعت مع أهل  الاختصاص من الأطباء والعلماء المتخصصين بمتابعة فيروس كورونا .

وتابع شوقي علام: "استعنا بشيوخ الطب وأكدوا أن الصيام عامل مساعد في تقوية مناعة الجسم ولا يؤثر بالسلب".

وأكمل شوقي علام: "الخوف من فيروس كورونا لا يعد مبررًا للإفطار في شهر رمضان".

وتابع شوقي علام:" يمكن أن يستخدم المصابون بفيروس كورونا رخصة الإفطار في نهار رمضان طالما أكد أهل الاختصاص بأن الصوم سوف يؤدي إلى ضرر وتأخر شفاء المرضى وفي تلك الحالة يجب ان يفطر المرضى في شهر رمضان".

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