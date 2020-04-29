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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدات طارئة بقيمة 3.4 مليار دولار لنيجيريا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:01 ص
كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا
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وكالات
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق اليوم على مساعدات مالية طارئة بقيمة 3.4 مليار دولار لنيجيريا لدعم استجابة البلد المنتج للنفط لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف صندوق النقد في بيان رسمي له أنه يبقى على تواصل وثيق مع السلطات النيجيرية ومستعد لتقديم مشورة لصانعي السياسة والمزيد من الدعم عند الحاجة.

وتشير صحيفة ديلي ترست النيجيرية إلى أن وفاة نحو 150 شخصًا في الآونة الأخيرة في كانو المدينة التجارية الواقعة في شمال البلاد دفعت السلطات إلى إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت الوفيات مرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقالت حكومة ولاية كانو النيجيرية، الأحد الماضي، إن "الزيادة الكبيرة في الوفيات بمدينة كانو سببها مضاعفات أمراض أخرى وليس فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى تقييم أولي لما يحدث بعد أن اعتبرت صحيفة محلية أنها وفيات "غامضة" في الآونة الأخيرة. 

واعترفت حكومة الولاية بالوفيات، لكنها قالت إنها ناتجة عن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم والسكري والالتهاب السحائي والملاريا الحادة وليس جائحة مرض كوفيد-19.
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