أول قرارات رضا عبد العال حال توليه رئاسة اتحاد الكرة المصري..فيديو

كشف رضا عبد العال نجم المنتخب الوطني السابق عن أول قراراته حال تولي منصب رئيس اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة.









محلل فريق البريمو في تصريحات على قناة Ten أنه في حال أصبح رئيسا لإتحاد الكرة المصري سيتخذ قرارات مهمة لعودة الكرة للمسار الصحيح. وأكد عبد العال









وأضاف أن أول قراراته في حال رئاسته لاتحاد الكرة أنه سيقرر عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب الوطني وأيضا أن يكون الدوري العام من ١٦ فريقا.





وتابع أن عودة حسن شحاتة ستمثل قوة كبيرة للمنتخب في هذا التوقيت، نظرا لما قدمه من ألقاب وأيضا للخبرات الدولية الكبيرة التي يتميز بها، وجعل الدوري ١٦ فريقا سيكون في صالح البطولة وستصبح اقوى بكثير نظرًا لانتظام مواعيد المسابقة والإنتهاء في التوقيت المحدد لها.



