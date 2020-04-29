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رياضة

أول قرارات رضا عبد العال حال توليه رئاسة اتحاد الكرة المصري..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:02 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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ياسمين تيسير
كشف رضا عبد العال نجم المنتخب الوطني السابق عن أول قراراته حال تولي منصب رئيس اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة.


وأكد عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات على قناة Ten أنه في حال أصبح رئيسا لإتحاد الكرة المصري سيتخذ قرارات مهمة لعودة الكرة للمسار الصحيح.


وأضاف أن أول قراراته في حال رئاسته لاتحاد الكرة أنه سيقرر عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب الوطني وأيضا أن يكون الدوري العام من ١٦ فريقا.

وتابع أن عودة حسن شحاتة ستمثل قوة كبيرة للمنتخب في هذا التوقيت، نظرا لما قدمه من ألقاب وأيضا للخبرات الدولية الكبيرة التي يتميز بها، وجعل الدوري ١٦ فريقا سيكون في صالح البطولة وستصبح اقوى بكثير نظرًا لانتظام مواعيد المسابقة والإنتهاء في التوقيت المحدد لها.

لعب رضا عبد العال لفريقي الأهلي والزمالك، ومنتخب مصر وحقق العديد من البطولات.
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