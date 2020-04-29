تعديلات جديدة في لائحة اتحاد الكرة.. تعرف عليها

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، طرأ عليها تغييرات قبل ارسالها من قبل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، للاتحاد الدولي "فيفا.





وأضاف فايق في تصريحات تليفزيونية في برنامج جمهور التالتة على فضائية أون سبورت 2، أن التعديل الأول والأهم يتمثل في تعديل بند الثمان سنوات حيث عُدل البند ليكون السنوات الثمان على المنصب وليس على العمل.





وشرح فايق أن كل عضو قضى 8 سنوات يمكنه الترشح على منصب آخر كنائب الرئيس أو الرئيس مما يتيح للأعضاء قضاء 24 عامًا بواقع 8 سنوات لكل منصب من المناصب الثلاثة العضو والنائب أو الرئيس.





وتابع أن التعديل الثاني يخص المقعد النسائي، حيث يتكون المجلس من 9 أشخاص رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد مخصص للنساء، مع عودة مسمى المدير التنفيذي للاتحاد بعد ان كان مقررا تغييره لمسمى الأمين العام.



