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مرأة

علِّمي طفلك قيمة هامة خلال شهر رمضان.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:10 ص
قيمة
قيمة
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لمياء الياسين
يعد شهر رمضان فرصة لتعليم الطفل قيم جديدة، تساعد على بناء شخصيته، وزيادة ثقته بنفسه، ولكن الشرط لنجاح غرس تلك القيمة فى نفس الطفل؛ هى اختيار التوقيت المناسب، بحيث لا يكون الطفل وقتها مشغولا بأي أمر آخر.

وأكدت مى عبد الهادى، استشارى علم النفس التربوى، أن قيمة "الإصغاء" من القيم الهامة التي تغفل كل أم تعليمها لابنها.

وهناك عدة نصائح للأمهات من أجل الانتباه لموعد تعليم أبنائهن هذه القيمة، ومنها الابتعاد عن أسلوب التهديد والتعنيف المستمر للطفل؛ لأن ذلك يجعله لن يتقبل النصيحة؟

كذلك إذا كانت في الحديث بعض الكلمات غير المفهومة؛ لا بدّ من تعويده على عدم تمريرها، وإنّما الانتظار حتى الانتهاء للاستيضاح عمّا يريد فهمه.

فى الرابط التالى إليك كيفية تعليم الطفل قيمة الإصغاء وأن يكون مستمعا جيدا.
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