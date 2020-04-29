علِّمي طفلك قيمة هامة خلال شهر رمضان.. فيديو

، وزيادة ثقته بنفسه ، ولكن الشرط لنجاح غرس تلك القيمة فى نفس الطفل؛ هى اختيار التوقيت المناسب، بحيث لا يكون الطفل وقتها مشغولا بأي أمر آخر. يعد شهر رمضان فرصة لتعليم الطفل قيم جديدة، تساعد على بناء شخصيته





وأكدت مى عبد الهادى ، استشارى علم النفس التربوى ، أن قيمة "الإصغاء" من القيم الهامة التي تغفل كل أم تعليمها لابنها.





وهناك عدة نصائح للأمهات من أجل الانتباه لموعد تعليم أبنائهن هذه القيمة، ومنها الابتعاد عن أسلوب التهديد والتعنيف المستمر للطفل؛ لأن ذلك يجعله لن يتقبل النصيحة؟





كذلك إذا كانت في الحديث بعض الكلمات غير المفهومة؛ لا بدّ من تعويده على عدم تمريرها، وإنّما الانتظار حتى الانتهاء للاستيضاح عمّا يريد فهمه.





