والد أصغر مصابة بكورونا لـ المصريين: انتبهوا الغلطة بتيجى فى لحظة

قال إبراهيم محمد، والد الطفلة إيلين أصغر مصابة بكورونا، إنه أصيب بالفيروس القاتل ومن ثم نقله إلى زوجته وعليه تم إصابة الطفلة إيلين البالغة من العمر شهران، مناشدًا المصريين عدم التهاون فى اتباع الإجراءات التى تعلن عنها وزارة الصحة حتى يعرضوا للفيروس الفتاك، وتابع:" الغلطة فى لحظة".





وأضاف إبراهيم محمد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب الانتباه إلى أن هذا الفيروس خفى وعندما يدخل جسد الإنسان يمكن أن يظل فترة دون أية اعراض.





ولفت إلى أن والد زوجته وأمها لم تظهر عليهما أية أعراض وأثبت أصابتهما بعدما تم سحب عينه لهم عقب ثبوت اصابته وزوجته وابنته.



