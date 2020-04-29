أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: نحتاج للاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.. والأوقاف تعلن شرط فتح المساجد

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الثلاثاء مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





الرئيس السيسي: أنا مطمن ومحتاجين نستمر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه إلى مديري مستشفيات العزل، قائلا:" أنا مطمن، ومن خلالكم بطمن كل المصريين، وأؤكد على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا".





وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد على الهواء قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك شكاوى عدة وردت إليه، جراء قيام البعض بإذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات صوت تسببت فى إزعاج البعض ولذلك قمنا بوضع ضوابط لذلك، الأمر الذى دفع أعداء مصر إلى استغلال الأمر من أجل تنفيذ أغراضهم.





قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه للعام الثالث على التوالي يتم تحرير محضر، وتقديم طلب بإيقاف برنامج الفنان رامز جلال.





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن مصر بها نائب عام قوى وهو المستشار حمادة الصاوى الذى يذكرنا بالقضاة العموم في الماضي، مضيفا أن ما فعله النائب العام في سما المصرى وحنين حسام سيجلب الكثير ممن يفعلون هذه الأفعال السيئة كما ان برنامج التيك توك اصعب من كورونا.





قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه في ضوء الأحداث والاحتياج الشديد لدعم المستشفيات وجهود الدولة لمواجهة وباء كورونا، تقرر توجيه كافة الجهود هذا العام لدعم المستشفيات الجامعية والاطباء وصندوق تحيا مصر، وأماكن العزل، وتقرر توجيه ميزانية الحملة الإعلانية التليفزيونية لشهر رمضان لمزيد من المساندة والدعم لأهل مصر في مواجهة التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.





أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، القائم بأعمال رئيس جامعة قناة السويس، تفاصيل إصابة مريضة في مستشفى قناة السويس بفيروس كورونا، موضحة «ثبتت إصابة مريضة كانت في العناية المركزة بالمستشفى بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة».





أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيحضر إلى مقر مجلس النواب لشرح أسباب فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تأتي لصالح المواطن في المرحلة الحالية.





تقدم المحامي سمير صبري ، ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهم فيه الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي، بعرض إسفاف وألفاظ نابية، وخدع كلها قسوة تعلم الإجرام للأطفال.





عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يوضح قيام المصلين في الحرم المكي بالالتزام بالتباعد مسافة بين بعضهم أثناء أداء الصلاة. وظهر فى الفيديو لقطات من المسجد الحرام، وأن المصلين المسموح لهم بأداء صلاة التراويح يلتزمون بمسافة التباعد وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازا من تفشي فيروس كورونا.





أجاب الشيخ الشحات العزازي، من علماء وزارة الأوقاف، عن سؤال بشأن فيروس كورونا المستجد، وجزاء من يقوم بنقل عدوى الفيروس للغير.

وقال "الشحات"، في حواره التلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، إن من يتعمد نقل العدوى يعد قاتلًا متعمدًا، موضحا أنه ليس القتل بالسلاح التقليدي فقط، وهناك ما يعرف بالحرب الجرثومية وسلاحها الفيروسات والأمراض.





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن كل يوم هناك من يُستشهد من أولادنا حتى نعيش، ورامز جلال يعيش هو وزوجته وأولاده في أمريكا منذ 7 سنوات، ولا يأتي إلي مصر.