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محافظات

ارتفاع عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في الوادي الجديد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:03 ص
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 19 حالة إيجابية بعد ظهور نتيجة تحليل 2 عينة جديدة بالداخلة ووفاة حالتين وبلغت حالات الاشتباه 230 حالة.

وأكد الزملوط، في بيان له اليوم، أنه يجري حاليا تركيب جهاز تحليل الـ pcr بمستشفى الداخلة تمهيداََ لبدء تدريب الأطقم الطبية على استخدامه غدا، مع الانتهاء من تقديم الدعم لـ 265 من سائقي سيارات الأجرة المتضررين من قرار إيقاف حركة النقل الجماعي بمركز الداخلة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من حصر العمالة غير المنتظمة بالمقاهي؛ لبحث آليات تقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، مع وصول لجنة الترصد من وزارة الصحة اليوم لرصد ومتابعة المخالطين للحالات المصابة.

ولفت الزملوط، إلى قيام لجنة الطب الوقائي ومكافحة العدوى التي تزور المحافظة، بزيارة مستشفى الداخلة والخارجة لمراجعة الإجراءات الوقائية للعاملين بها وللأهالي، مؤكدا استقرار الحالة الصحية للمصابين الموجودين بمستشفيات الحجر خارج المحافظة ومتابعتهم بصفة مستمرة.

وأشار إلى تيسير عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 931 مواطنا على مستوى المحافظة من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي.

وأهابت المحافظة، بالمواطنين، تقليل وجود الأطفال خارج المنازل حفاظًا على سلامتهم.

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