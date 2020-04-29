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محافظات

شفاء 10 مصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بملوي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:42 ص
شفاء 10 مصابين بفيروس
شفاء 10 مصابين بفيروس كورونا في المنيا
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ايمن رياض
تماثل 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للشفاء، داخل مستشفى عزل مركز ملوي في جنوب المنيا، إذ تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، وتقرر خروجهم جميعا بعد تعافيهم بشكل تام.

وارتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل جزئي، وتخصيصه كمقر للعزل الصحي، إلى 85 شخصا، معظمهم من محافظات "بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد".

فيما سجلت المستشفى حالة 9 حالات وفاة خلال نحو ٢٤ يوما.

يشار إلى أن مديرية الصحة في المنيا، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن أعمال القافلة شملت قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمشروع، وتم التأكد من تطبيق إجراءات التعقيم، وإرتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وخاصة في الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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