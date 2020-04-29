شفاء 10 مصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بملوي

تماثل 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للشفاء، داخل مستشفى عزل مركز ملوي في جنوب المنيا، إذ تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، وتقرر خروجهم جميعا بعد تعافيهم بشكل تام.





وارتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل جزئي، وتخصيصه كمقر للعزل الصحي، إلى 85 شخصا، معظمهم من محافظات "بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد".





فيما سجلت المستشفى حالة 9 حالات وفاة خلال نحو ٢٤ يوما.





يشار إلى أن مديرية الصحة في المنيا، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.





يأتي ذلك ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



