الموضوع مش هزار.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن العالم بالكامل يسعى للوصول لـ علاج لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن هناك بعض المواطنين في مصر لا يلتزمون بقرارات الحكومة و الجلوس فى البيت.

تعجبت الإعلامية بسمة وهبة، من تعامل المصريين مع تداعيات فيروس كورونا، واستمرار التجمعات والزحمة، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية بالشكل المطلوب.





وانفعلت خلال تقديمه برنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أكسترا نيوز"، قائلاة" الناس نسيت إن عندنا وباء وأن هناك فيروس كورونا.. نحن مازلنا عايشين في خطر فيروس كورونا.. الناس نازلة تتفسح ومفيش التزام ".





وأوضحت أن أرقام الإصابات تتضاعف والوفيات تتزايد بشكل كبير، ووشددت على ضرورة أن يكون الحزم بشكل أقوى وأكبر.





ولفتت بسمة وهبة إلى أن بعض المحافظات شهدت إقامة دورات رمضانية كروية هذه الفترة، مضيفة: " يجب التدخل لمنع هذه المهزلة.. اليوم كسرنا حاجز الـ 5 آلاف مصاب.. نحن أمام وباء، والموضوع مش هزار".