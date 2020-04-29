عبدالله سيسيه: عشقت اللعب تحت قيادة حسام حسن وتمنيت اللعب مع شيكا.. فيدبو

كشف عبد الله سيسيه نجم الزمالك السابق، عن وجه استفادته من فترة تواجده في القلعة البيضاد.





شارك عبد الله سيسه في ٣٢ مباراة، سجل خلالها ١١ هدفا وصنع هدفين، وحصد بطولتي الدوري والكاس.





وقال سيسيه خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن ذكرياته مع نادي الزمالك هي الأفضل له لانه كان يلعب لنادي كبير.





واضاف أن حسام حسن هو المدرب الافضل بالنسبه له حيث أن الأمور كانت تسير على مايرام ولم تكن هناك مشاكل.





وتابع: لا استطيع أن أقول أن يوجد لاعب من الزمالك هو الأقرب لي ولكن كنا جميعاََ بمثابة عائلة والمعاملة هناك بين اللاعبين مميزة.



