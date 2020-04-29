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منوعات

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:12 ص
حريق في برنامج طبخ
حريق في برنامج طبخ
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عزة عاطف

وقعت كارثة خلال تصوير البث المباشر لبرنامج بريطاني شهير كادت أن تتسبب في أضرار بالغة لولا سيطرة مقدمي البرنامج والشيف على الوضع بسرعة.


حاول مقدم برنامج ماستر شيف الطاهي الشهير «جون تورود» تقديم شرح عملي لزميليه هولي وفيل من برنامج هذا الصباح عن كيفية تحضير وجبة إفطار ماكدونالدز التي يحبونها، حيث وقف كل منهم لتقديمه من مكان مختلف.


لكن فجأة وأثناء اندماج تورود في الطهي وقعت المنشفة على النار وبدأت في الاشتعال خلف ظهره، أثر المشهد فزع المذيعين هولي ويلوبي وفيليب سكوفيلد الذين حاولوا تنبيه تورود إلى النيران. 


مقدم برنامج MasterChef يحاول تعليم الثنائي كيفية طهي وجبة إفطار ماكدونالدز الخاصة بهم، لكن الأمور أخذت منعطفا خطيرًا وفوضويًا وفقًا لصحيفة مترو.


بينما كان تورود يشرح لـ هولي وفيل بالخطوات ما عليهم فعله، بدأت منشفة الشاي التي تركها على الموقد المشتعل في التدخين ثم اشتعلت النيران، صرخت هولي محذرة تورود: "النيرن، جون! خلفك! الفرن!" وأضاف فيليب موضحًا: "المنشفة على النار! خلفك، إنك تحترق!".


لحسن الحظ  أخمد الشيف الحريق بعد بضع ثوان مرعبة، وأخذ منشفة الشاي (التي كانت مشتعلة إلى حد كبير) وصب الماء البارد عليها.

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