تعليم الوادي : 1656 طالبا بأولى ثانوي يؤدون امتحانات نهاية العام إلكترونيا

قال صلاح ميرغني وكيل وزارة التربيه والتعليم بالوادي الجديد، إن 1656 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي سيؤدون اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا.





وأضاف أن غدا الخميس ٣٠ أبريل سيؤدى 1747 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني.





وتابع أنه جرى الانتهاء من التجهيزات لانطلاق الامتحانات مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة وفقا للتعليمات الوزارية من المنزل.





وأشار مرغنى، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المديرية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، بالإضافة لغرفة عمليات بكل مدرسة لمتابعة جميع الإجراءات والتجهيزات للامتحانات والتواصل مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة حتى يستعد جميع الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتلقى جميع الاستفسارات عن بعد عن طريق جروبات الواتساب أو الصفحات الرسمية للمدارس وأرقام الهواتف على مدى اليوم حتى يتسنى للطلاب آداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.





ولفت إلى التأكيد على طلاب القرى التي لا تتوافر بها خدمة الإنترنت التوجه لأقرب مدرسة ثانوية لأداء الامتحان وسيتم متابعة الطالب حتى التأكد تماما من دخوله على المنصة، موجها بعمل تقرير يومي من جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية التابعة لها حول سير عملية الامتحانات مع الالتزام من جميع المنوطين بأعمال الامتحانات التواجد منذ الثامنة صباحا بمقار عملهم.

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