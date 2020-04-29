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بين الناس

خوفًا من العدوى.. سكان باب الشعرية يشكون من الزحام في سوق درب الأقماعية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن كارم محمد، من سكان باب الشعرية درب الأقماعية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الزحام الشديد بشكل ويومى فى سوق باب الشعرية.

 

وأكد على المخالفة التي تتم يوميًا لتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا .


وأشار فى رسالته: إلى أن التجمعات تهدد بانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، مناشدا المسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.


كما يتلقى الشكاوى من خلال رقم الواتس آب 01006735360  .


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