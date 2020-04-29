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رياضة

الماشطة: تحديد مدة الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة يحتاج دراسة موثقة.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:40 ص
حسام الحارتي

قال محمد الماشطة المستشار القانوني لإتحاد كرة القدم ، إن تحديد مدة الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة يحتاج دراسة موثقة .

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"، أن قانون الرياضة ينص على إجراءات انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد.

وأكد  أنه من الأفضل إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري عقب أولمبياد طوكيو 2021".

وتابع: "لا توجد بنود رياضية داخل القانون الرياضي تنص على إقامة روابط الأندية ".  

وأشاد محمد الماشطة باللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني قائلا :" تقدم كافة ما لديها لصالح الكرة المصرية ".

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