الماشطة: تحديد مدة الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة يحتاج دراسة موثقة.. فيديو

قال محمد الماشطة المستشار القانوني لإتحاد كرة القدم ، إن تحديد مدة الدورة
الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة يحتاج دراسة موثقة .
وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"، أن قانون
الرياضة ينص على إجراءات انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد.
وأكد أنه من الأفضل إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري عقب
أولمبياد طوكيو 2021".
وتابع: "لا توجد بنود رياضية داخل القانون الرياضي تنص على إقامة روابط
الأندية ".
وأشاد محمد الماشطة باللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني قائلا :" تقدم كافة ما لديها لصالح الكرة المصرية ".