الماشطة: تحديد مدة الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة يحتاج دراسة موثقة.. فيديو

قال محمد الماشطة المستشار القانوني لإتحاد كرة القدم ، إن تحديد مدة الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة يحتاج دراسة موثقة .

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"، أن قانون الرياضة ينص على إجراءات انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد.

وأكد أنه من الأفضل إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري عقب أولمبياد طوكيو 2021".

وتابع: "لا توجد بنود رياضية داخل القانون الرياضي تنص على إقامة روابط الأندية ".

وأشاد محمد الماشطة باللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني قائلا :" تقدم كافة ما لديها لصالح الكرة المصرية ".