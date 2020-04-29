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بين الناس

مصطفى يستغيث من عدم تفعيل الرقم السرى لبطاقة التموين دون سبب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن مصطفى عبد القادر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تفعيل الرقم السري للبطاقة التموينية الخاصة به التى تحمل رقم 101100524696 ورقم قومى 28412150101222   لصرف المقررات التموينية لأفراد الأسرة .

 

ويقول فى رسالته إنه طالب بإعادة إرسال الرقم السري  للبطاقة التموينية حتى يتمكن أفراد الأسرة كلها من الحصول على هذا الدعم خاصة أنهم من مستحقى الدعم .

للتواصل مع الشاكى: 01093965188

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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