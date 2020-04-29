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منوعات

شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:38 ص
الطبق الآسيوي كاتسو
الطبق الآسيوي كاتسو كاري
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أماني إبراهيم
أفصح طاهٍ آسيوي شهير عن أسرار إعداد أشهر صوص للدجاج المقرمش في مطبخه والذي كان السبب في انجذاب الكثير لسلسلة مطاعمه، بعد طول فترة الإغلاق وفترة الحظر الممتدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد نشر الشيف الشهير ستيف مانجيلشوت صاحب سلسلة المطاعم التي تحمل اسمه، مقطع فيديو على حسابه بموقع الصور إنستجرام يوضح فيه طريقة إعداد الحساء منزليا.

وكشف ستيف عن مكونات الصوص وهي تتكون من 11 مكونا، بما فيها الصلصة، حليب جوز الهند، الكركم والدجاج وفتات خبز البانكو، قائلا أن هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما الذي يقضيها دون طهي الطعام وهو عادته المفضلة.

ومكونات الصوص هي: 

2-3 ملاعق طعام زيت نباتي
 1 بصلة مفرومة ناعمًا
 1 فص ثوم مهروس
 2.5 سم قطعة زنجبيل مقشرة و مبشورة 
1 ملعقة صغيرة من الكركم 
2 ملاعق طعام من مسحوق الكاري
1 ملعقة طعام من الدقيق العادي
300 مل من مرق الدجاج أو الخضار 
100 مل من حليب جوز الهند 
1 ملعقة صغيرة من صلصة الصويا الخفيفة
1 ملعقة صغيرة من السكر حسب الذوق

ويتم إعدادها من خلال وضع الزيت في قدر على نار متوسطة، وإضافة البصل المفروم والثوم والزنجبيل وتقليبه جيدا ثم وضع التوابل مع استمرار التقليب، ويضاف الدقيق ويقلب على النار ثم يتم إضافة المرقة ببطء، ويتم إضافة حليب جوز الهند وصوص الصويا والسكر وتنضج على نار هادئة، وبعد نضجها يتم وضعها في مصفاة ليكون الصوص سائلا.

أما طريقة هي الدجاج، فيتم قطع كل صدر دجاج إلى نصفين وفتحه، ويوضع في طحين ثمفي بيض وأخيرا فتات خبز محمص، مع قليه في زيت غزير.

شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
شيف شهير ينشر طريقة صوص الدجاج السرية لنجاح سلسلة مطاعمه.. فيديو وصور
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