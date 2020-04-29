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فريدة سيف النصر تكشف كواليس خناقة طليقها مع الفنان وليد توفيق.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:00 ص
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
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هاني حسين
كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، كواليس مشادة وخناقة طليقها مع الفنان وليد توفيق، قائلة: "زمان صورت فيلم بعنوان "أنغام" مع وليد توفيق".

وأضافت فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "في يوم كنت مروحة البيت وقابلت وليد توفيق في الشارع ونزلت أسلم عليه وظهر طليقي وحدث مشادة بينهما وتم تحرير محضر ولكن تم التصالح".

وكانت فريدة سيف النصر قالت: "شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما أنكرت ادواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا حد مسك فيا".

وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يُذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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