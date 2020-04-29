فريدة سيف النصر تكشف كواليس خناقة طليقها مع الفنان وليد توفيق.. فيديو

وأضافت فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": " في يوم كنت مروحة البيت وقابلت وليد توفيق في الشارع ونزلت أسلم عليه وظهر طليقي وحدث مشادة بينهما وتم تحرير محضر ولكن تم التصالح".