الحلقة 5 من مسلسل فالنتينو.. الزعيم يتورط مع أولياء الأمور

كما شهدت أحداث الحلقة، مشادة كبيرة بين أولياء الأمور، ومدام عفاف مديرة المدرسة "دلال عبد العزيز"، بسبب تجسسها عليهم.

وبدأ عاصم رحلته فى البحث عن أصل الشيكات، حيث ذهب إلى معرض الأجهزة الكهربائية للاستفسار عن الكمبيالات المرفوعة على خاله، لكنه بمجرد وصوله هناك تلقى علقة سخنة، نقل على إثرها للمستشفى.



