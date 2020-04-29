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فن

الحلقة 5 من مسلسل فالنتينو.. الزعيم يتورط مع أولياء الأمور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل فالنتينو للزعيم عادل امام تطورات أبرزها استمرار نور "عادل إمام" وحمدى الميرغنى "عاصم"، فى البحث عن أصل قضايا الشيكات المرفوعة عليه، كما تستمر المصائب التى يتسبب فيها ابن شقيقته. 

كما شهدت أحداث الحلقة، مشادة كبيرة بين أولياء الأمور، ومدام عفاف مديرة المدرسة "دلال عبد العزيز"، بسبب تجسسها عليهم.

وبدأ عاصم رحلته فى البحث عن أصل الشيكات، حيث ذهب إلى معرض الأجهزة الكهربائية للاستفسار عن الكمبيالات المرفوعة على خاله، لكنه بمجرد وصوله هناك تلقى علقة سخنة، نقل على إثرها للمستشفى.

واستغل عاصم وجوده فى الفندق على حساب خاله، ليستدعى أصدقاء السوء، ويواصل طلب الأكل والمشروبات والملابس، حتى بلغت التكلفة 13 ألف جنيه.

مسلسل "فالنتينو بطولته الزعيم عادل إمام، فى دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها.

ويعرض المسلسل حصريا على قناة dmc، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان.
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