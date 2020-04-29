هنستضيفهم مجانًا.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إعادة 150مصريًا من السعودية

كشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إعادة 150 من المصريين العالقين من السعودية إلى ميناء سفاجا.
وقال محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن الحجر الصحى سيمتد لـ14 يومًا على نفقة محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ، مشيرًا إلى أنه تم ترتيب مكان الإقامة والإعاشة وسيكون لائقًا وتحت إشراف طبى متكامل.
وعن استقباله المصريين العائدين، قال:" كنت سعيد باستقبالهم، وقلت له كل سنة وأنتم طيبين وأنت ضيفونا لمدة 14 يوماً، والضيافة دى مجانية دون أن يتكفل أحد منكم شيئًا بناء على التعليمات الرئاسية.. وكان هناك ترحاب وهتافات بتحيا مصر منهم وكانوا سعداء ولم يقدموا أي طلبات".
وأكد أنه كان يتابع عودة العالقين مع رئيس مجلس الوزراء؛ لافتا الى أن العالقين يحظون بإقامة كاملة على نفقة محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويقيمون في سكن طالبات كلية التربية ، والغرف مفردة وتم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المكان وأن هناك نحو 1000 مواطن موجودون تحت الحجر الصحي في المحافظة والرحلات القادمة من الخارج مستمرة حتى منتصف مايو المقبل.