هنستضيفهم مجانًا.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إعادة 150مصريًا من السعودية





وقال محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن الحجر الصحى سيمتد لـ14 يومًا على نفقة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن الحجر الصحى سيمتد لـ14 يومًا على نفقة محافظة البحر الأحمر ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ، مشيرًا إلى أنه تم ترتيب مكان الإقامة والإعاشة وسيكون لائقًا وتحت إشراف طبى متكامل.





وعن استقباله المصريين العائدين، قال:" كنت سعيد باستقبالهم، وقلت له كل سنة وأنتم طيبين وأنت ضيفونا لمدة 14 يوماً، والضيافة دى مجانية دون أن يتكفل أحد منكم شيئًا بناء على التعليمات الرئاسية.. وكان هناك ترحاب وهتافات بتحيا مصر منهم وكانوا سعداء ولم يقدموا أي طلبات".



