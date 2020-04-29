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محافظات

تجهيز مستشفى نخل لخدمة المواطنين والمسافرين على الطريق الدولي نويبع / النفق

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:08 ص
تجهيز مستشفي نخل
تجهيز مستشفي نخل لخدمة المواطنين
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احمد صالح
قال اللواء محمد شوشة ، محافظ شمال سيناء، إنه يجري التجهيز لافتتاح مستشفى نخل المركزي ، التي تعد أحدث الصروح الطبية فى سيناء، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقال ان المستشفى تقدم خدماتها للأهالى فى مركزى الحسنة ونخل، والمسافرين على الطريق الدولى النفق نويبع، من السائحين والحجاج والمعتمرين، وتغطى حوادث السير على الطرق بالمحافظة.

وأشار الي أنه تم تجهيزه بطواقم طبية وفنية عالية ،و تكليف أطباء فى مختلف التخصصات من العاملين بالمحافظة، وفريق أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة والقوافل الطبية وأطباء الجامعة.

وقال ان المبنى مجهز بطاقة 15 سريرا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرا بالقسم الداخلى، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم النساء والتوليد، وقسم الغسيل الكلوى، و15 عيادة خارجية.

كما تم تزويد المستشفي بوحدة الغسيل الكلوي في مستشفى نخل المركزي ب 4 أجهزة.

ولفت اللواء الدكتور محمد شوشة ، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مستشفي العريش العام بتكلفة 134 مليون جنيه، وسيتم تحويلها لمستشفى تعليمي لصالح كلية الطب بجامعة العريش خلال عامين ، وهذا سيعزز مستوي الخدمة الطبية على ارض المحافظة .

وأكد أنه تم توقيع برتوكول بين وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي بشان استخدام المستشفي العريش العام مستشفي تعليمي وان العمل سيبدأ خلال عامين خاصة وانه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الاولي من المستشفي.

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